وزيرة دفاع المانيا حذرت واشنطن من تهديد تماسك الاتحاد الاوروبي

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليان، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة، من “أي خطاب يمكن أن يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي”، مشددة على أن “اللحمة الأوروبية هي لمصلحة واشنطن”.

وقالت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: “إن أصدقاءنا الأميركيين يعرفون أن نبرتهم حيال أوروبا والحلف الأطلسي لها تأثير مباشر على تماسك أوروبا. إن اتحاد أوروبي مستقر هو لمصلحة الولايات المتحدة، وكذلك حلف أطلسي موحد”، بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا في الماضي انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الاطلسي.