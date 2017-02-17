الـjeans الممزق في ايران حرام!

تعرضت فتاة إيرانية، تبلغ من العمر 14 عاماً، للضرب والاعتقال لارتدائها بنطلون جينز “ممزقاً”، في مظهر من مظاهر الاضطهاد ضد السيدات والفتيات في إيران.

وتروي صحيفة “إندبندنت” البريطانية مجريات الحادثة التي أظهرت الفتاة وتدعى “زهرة” تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها بمدينة شيراز الأسبوع الماضي، حين توقفت سيارة تابعة لشرطة “الإرشاد” الإيرانية.

وأعلنت الفتاة المراهقة إن عناصر الشرطة حاولوا أن يدفعوها وأصدقاءها داخل سيارتهم بالقوة، قائلة: “كانت سيارة فان كبيرة، وكان هناك سيدتان ورجلان، وكان اعتراضهم على البنطلونات الجينز التي كنا نرتديها، لأنها كانت ممزقة، بحسب الموضة، فلم يكن هناك أي شيء آخر”.

ولم يتم الإفراج عن زهرة وأصدقائها إلا بعد أن وقّعوا على تعهد بعدم ارتداء تلك البنطلونات مرة أخرى، وأن عليهم الالتزام بارتداء زي “محتشم” في المستقبل.

وأضافت زهرة: “ما زلت أعاني من الكدمات في وجهي، كما أشعر بألم كبير في ذراعي وضلوعي نظراً لتعرضي للضرب”.

في وقت لفتت أم الفتاة إلأى أن تلك الأزمة “هي الأسوأ في حياتها، وكأن العالم قد انتهى بالنسبة لها حسب ما ذكرت الصحيفة البريطانيّة”.

وأشارت والدة زهرة إلى أن عناصر الشرطة قاموا بإخافة الفتيات برذاذ الفلفل ليجبروهم على ركوب سيارتهم بالقوة، بينما قامت الشرطيات بشد شعرهن وضربهن.