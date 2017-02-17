شبيب يوقف ورش الأشغال العاملة من دون تنسيق

أبلغ محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، كلا من وزارة الاتصالات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، قراره “بعدم الموافقة على فتح أي ورشة أشغال في شوارع العاصمة خلال العام 2017، ما لم تكن مدرجة في برنامج الأشغال السنوي المنصوص عليه في المرسوم 3085/65، وذلك منعا لحصول حفريات أشغال عامة في شوارع بيروت من دون تنسيق، بما يضطر أحيانا الى تكرار الحفر في الموقع نفسه من قبل إدارات و وزارات”.

وكان شبيب قد أبلغ الإدارات المذكورة منذ عدة أشهر بوجوب إعداد برنامجها السنوي للأشغال تمهيدا لوضع برنامج موحد للأشغال ولغاية تاريخه لم يتبلغ أي بيان بالمشاريع المنوي إدراجها من قبلهم ليصار الى إدراجها في البرنامج المنسق السنوي للأشغال في شوارع مدينة بيروت.