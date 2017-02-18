وزارة الدفاع الجزائرية: الجيش قتل 14 مسلحا شرق العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل صباح اليوم الجمعة تسعة مسلحين في ولاية البويرة شرق العاصمة، لترتفع إلى 14 قتيلا حصيلة عملية تمشيط مستمرة في المنطقة منذ الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تمت مصادرة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة من “الإرهابيين” الذين قتلتهم مفرزة من الجيش صباح اليوم قرب بلدة العجيبة بالبويرة (125 كيلومترا تقريبا شرق العاصمة)، مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأربعاء مقتل خمسة مسلحين ومصادرة أسلحتهم في بداية العملية نفسها. ومنذ مطلع العام الحالي قتل الجيش الجزائري 21 من المسلحين الذين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي، بعدما قتل 125 منهم واعتقل 225 آخرين العام الماضي.

وبات نشاط تنظيم “القاعدة” بالمغرب الإسلامي في الجزائر محصورا في مناطق جبلية وعرة شرق العاصمة، أو في مناطق بالصحراء جنوب البلاد، حيث أضعفته إلى حد كبير الحملات الأمنية والعسكرية للجيش وقوات الأمن الجزائرية التي قضت أيضا على خلايا موالية لتنظيم “داعش”.