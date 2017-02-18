ليبرمان: ليس لدينا نية للمبادرة لأي عملية عسكرية لا في غزة ولا في لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه “ليس لدينا نية للمبادرة لأي عملية عسكرية لا في غزة ولا في لبنان”، لكنه أشار في المقابل إلى اننا “سنرد على كل إستفزاز بقوة”.

وعن إمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى، أكد ليبرمان أن “إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لإعادة جنودها ومواطنيها الموجودين في غزة”.

وقال من جهة أخرى إنه يعارض ضم الضفة الغربية أو المستوطنات المقامة فيها للسيادة “الإسرائيلية”، دون التفاهم بشأن ذلك مع الإدارة الأميركية الجديدة في الولايات المتحدة. وأضاف: “الضم ليست وظيفة إعلانات لتحقيق مكاسب إنتخابية”، في إشارة منه للتصريحات التي يستمر بإطلاقها زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت.

وتابع: “من يعتقد أنه يمكن تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة أو مواصلة البناء فيها دون التوصل لتفاهم مع البيت الأبيض، فهو مخطئ”.

ودعا ليبرمان الجميع الى التحلي بالهدوء والعمل على تنسيق المواقف مع الإدارة الأميركية بشأن البناء في المستوطنات، وأي مخططات لضم الضفة للسيادة “الإسرائيلية”.