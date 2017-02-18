جونسون: غياب الحسم في سوريا وأوكرانيا لم يكن ليحدث تحت إدارة ترامب

إعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن “غياب الحسم في كل من أميركا وأوروبا أدى إلى وجود أزمتي سوريا وأوكرانيا”، مضيفا: “للأسف وقع هذا في المقام الأول لأن حكوماتنا كانت فاشلة”.

جونسون وفي كلمة له أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، أوضح “أننا لم نكن حاسمين منذ البداية في أزمة سوريا مثلاً، فتراجعنا، وما كان لهذا أن يحدث تحت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد لترامب”، مشددا على أنه لا يغض الغرب طرفه عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن “الحكومة في سوريا حين تسقط البراميل المتفجرة على شعبها فيجب أن تدفع ثمن ذلك”.

وأشار جونسون إلى أوضاع حلف شمال الأطلسي- “الناتو”، قائلاً: “على الحلف أن يؤمن أيضاً حرية التجارة بين الدول”، متسائلا: “من سيحتاج إذن الإتحاد الأوروبي ما دام لدينا حلف الناتو”؟، مؤكداً أنه “سيكون هناك خروج لبريطانيا منه- “بريكست”، ومستدركاً بالقول: “إلا أننا ربما نثق في الإتحاد الأوروبي ، ولكن ليس في أوروبا”.