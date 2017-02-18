إليكِ أضرار ارتداء حمالة الصدر

أعلنت دراسة فرنسية أنّ ارتداء حمّالة الصدر يُسبّب فقدان الشكل الجميل للصدر، بعكس ما تعتقده الكثيرات بأنّ عدم ارتداء الحمّالة يُسبّب ترهّل الصدر.

فإذا كنتِ ترتدين حمّالة الصدر خلال وقت النوم، فإن ذلك يتسبّب لك بالإنزعاج ويؤثر على قدرتك على النوم جيداً.

إنّ ارتداء حمالة الصدر لوقتٍ طويل يُؤثر سلباً على الدورة الدموية لأنها ضيّقة وتتسبب بالضغط على الشرايين. بالمقابل عدم إرتداء حمّالة الصدر يُخفّف من نسبة الإلتهابات وظهور الطفح الجلدي والحبوب عند منطقة الصدر.

عندما ترتدين حمالة الصدر لأوقاتٍ طويلة، تخفّ قدرتك على التنفس جيدا بشكلٍ تدريجي. وعندما تتوقفين عن ارتداء حمالة الصدر، لا يكون تنفسك مقيّدًا ويتدفّق الأكسجين بشكلٍ أفضل في جسدك.