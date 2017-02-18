جبور لـ”لبنان الحر”: أهداف الثنائية الشيعية واضحة من قانون الانتخاب

جدد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور رفضه لصيغة التأهيل يعود لرفض “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” لها أولاَ فضلاً عن أنها لا تعكس التمثيل الصحيح فعلياَ، كما أن وزير الخارجية جبران باسيل يسعى الى تدوير الزوايا للخروج بالقانون الافضل الذي تتوافق عليه معظم القوى السياسية ويحاول تقديم كل الفرص الممكنة لتجنب الوصول الى حائط مسدود.

وفي حديث لـ”لبنان الحر”، شدد جبور على أن “رفضنا هو لقانون التأهيل على مستوى القضاء والانتخاب على المستوى النسبي لأنه يجب الوصول الى القانون الذي يتيح أوسع توافق ممكن”.

ولفت جبور الى أنه الواضح أن للثنائية الشيعية اهدافاَ واضحة من قانون الانتخاب وتريد تحقيق مسألتين استراتيجيتين: منع ثنائية عون – جعجع من ان تحقق تمثيلاً وطنياً واسعاً، كما أنها تريد من خلال النسبية الكاملة الخروج بكتلة عابرة للطوائف سنية ومسيحية تشكل لها نوعاَ من مظلة محلية لمواجهة ما هي تدعيه بأنها تتعرض له من الخارج لكن هذا تزوير فعلي لأنه من الصعب بمكان تمرير النسبية الكاملة في لبنان، معتبراً أن القانون المختلط الذي يزاوج بين الاثنين يعتبر الافضل استراتيجياً ووطنياً وميثاقياً وتمثيلياً لكل القوى السياسية.

ورأى جبور أنه يتعين على القوى السياسية أن تتواضع وتذهب باتجاه التواصل والتقاطع ضمن مساحة مشتركة بهدف الوصول الى القانون الافضل.