تحقيق أمني بعد رشق موكب ترامب بـ”شيء مجهول”

فتح جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحقيقا بعد أن تم إلقاء شيء غير محدد بإتجاه موكبه الذي كان في طريقه الى مقر قامته في ولاية فلوريدا.

وكان الموكب الرئاسي يتنقل من مطار بالم بيتش إلى مقر الإقامة الفاخرة لترامب في مارالاغو، عندما ألقي شيء غير محدد على ما يبدو باتجاه الموكب.

وقال الجهاز في بيان: “إن جهاز الخدمة السرية يؤكد أن شيئا ما ألقي على ما يبدو على الموكب بعد ظهر الجمعة، نحن نجري تحقيقا، وليس لدينا ما نضيفه حالياً”.

وغالبا ما ينتشر عدد من مؤيدي ترامب ومعارضيه على جانب الطريق خلال تنقلاته بالسيارة.

وفي بالم بيتش قام مؤيدو ترامب باستقباله على جانب الطريق حاملين لافتات كتبوا عليها “أهلا بك في المنزل”.