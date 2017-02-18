الخازن لـ”لبنان الحر”: تفاهم “القوات” و”التيار” سيتبلور في الانتخابات

رأى عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب فريد الخازن ان هناك سعياً وارادة لدى معظم القوى السياسية في شأن الرهان على خيار الدولة، معتبراً انه مسار طويل ومعقد لكن هناك اجماع عليه اليوم والعهد الرئاسي الجديد اعطى زخما لهذا الموضوع.

وفي حديث لـ”لبنان الحر”، لفت الى ان خيار اعادة بناء الدولة اصبح اكثر ثباتاً مع وجود قناعة عند معظم الاطراف انه المسار الذي يوصل لحماية مصالح الجميع والمساحة المشتركة بينهم، مؤكداً ان المصالحة التي تمت بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” تحظى بدعم كبير في أوساط الراي العام وهذا ما سيظهر في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصاً في الدوائر التي تضم اكثرية مسيحية.