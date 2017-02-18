جريمة مروعة في غزة: أب يقتل أبناءه الثلاثة ويشعل النار في نفسه

أكد الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي وقوع جريمة مروعة في غزة ، حيث قيام مواطن فلسطيني بطعن أبنائه الثلاثة مما أدى إلى وفاتهم، ثم أشعل النار في نفسه.

وأشار البطنيجي إلى أن تحقيقات الأدلة الجنائية التابعة للشرطة أظهرت قيام المواطن (ط. ض -41 عاما) بطعن أبنائه الثلاثة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يشعل إسطوانة الغاز في نفسه، الأمر الذي أدى لنشوب حريق في المنزل وإنفجار إسطوانة الغاز، وذلك

وقال إن حادث الحريق في رفح وقع مساء الجمعة وراح ضحيته ثلاثة أشقاء بعد طعن والدهم لهم عدة طعنات أدت لوفاتهم ، وهم (صباح 19 عاما، وشيرين 12 عاما ومحمد 9 أعوام)، موضحا أن الأب أصيب إصابة خطيرة جداً نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح.

وأشار البطنيجي إلى أن الأب يعمل موظفاً لدى أجهزة السلطة، ويعاني منذ فترة من إضطرابات نفسية.