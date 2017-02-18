حاصباني: لا تساهل مع أي موظفي يثبت فساده

أكد المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن جميع العاملين في الوزارة تحت القانون ولا تساهل مع أي حالة فساد اذا اثبت التحقيق ذلك.

وأشار في هذا الاطار الى ان حاصباني كان أعطى الاذن بناء لإشارة القضاء المختص بملاحقة المراقبين الصحيين في مركز طبابة محافظة عكار (ح.ن) و(ن.ز)، واللذين تم توقيفهما بشبهة الفساد وتلقي رشاوى من احد المقاهي.

وأمل وزير الصحة ان تكون هذه القضية عبرة لكل من تسوله نفسه الخروج عن القانون وإستغلال وظيفته لجني ارباح غير مشروعة وإبتزاز المواطنين والمؤسسات. وتمنى ان يكون التحقيق سريعا لابراز الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.