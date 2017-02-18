قيادي في “14 آذار”: نصرالله جعل لبنان صندوق بريد لتوجيه الرسائل الإيرانية

لفت قيادي من مستقلّي “14 آذار” إلى أن كلام أميت عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخير، “تزامَن مع قرار الإدارة الأميركية إعادة النظر بـ”الإتفاق النووي” مع إيران”.

وأوضح القيادي نفسه في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، أن “نصرالله حاول رسم معادلة جديدة قوامها: المفاعل النووي الإسرائيلي في “ديمونا” مقابل المفاعلات النووية الايرانية، وقد جعل من لبنان وأمنه القومي ورقة تفاوضية وصندوق بريد في النزاع الأميركي ـ الإيراني”.

أضاف: “إن نصرالله شاءَ توجيه رسالة نيابة عن إيران الى القمة الأميركية ـ الإسرائيلية بُعَيد إنعقادها، فَحواها رفض ايّ اعادة نظر في الإتفاق النووي ، والإستعداد للرد على ايّ إستهداف عسكري للقدرة النووية الإيرانية بضرب مفاعل ديمونا”.