كنعان: المكون المسيحي سيأخذ وضعه الحقيقي بالتمثيل

أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان “موقف رئيس الجمهورية واضح، لناحية اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون انتخاب جديد، وهو موقف لا تراجع عنه، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يصبح نافذا ما لم يوقع رئيس الجمهورية، ولن تكون هناك دعوة للهيئات الناخبة”.

ورأى في حديث لقناة “LBCI” ان “نظامنا السياسي لم يعد يحتمل الخلل، الذي استمر 27 عاما”، مؤكدا ان “العهد هو عهد تغيير وانجازات”.

وأوضح أن “موقف رئيس الجمهورية سيكون حاسما لناحية احداث خرق، فلا انتخابات على اساس قانون الستين، وسيكون هناك اصلاح فعلي للوضع التمثيلي في المؤسسات الدستورية”.

وختم: “هناك تواصل جدي ومحاولات للخرق، ولكن، على بعض الاطراف ان تقبل بأن الحجم الذي كانت عليه منذ الطائف وحتى اليوم ليس حجمها، وعليها القبول بحجمها الفعلي والطبيعي، كما ان الافتئات على بعض المكونات، ومنها المكون المسيحي سينتهي، وهذا المكون سيأخذ وضعه الحقيقي”.