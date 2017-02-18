الحوت: كلام نصرالله يهدم جسور الثقة مع السعودية

اكد النائب عماد الحوت ان خطاب الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله الاخير يهدم جسور الثقة التي بناها رئيس الجمهورية مع السعودية، مشيراً الى ان المطلوب من الرئيس موقف واضح من الامور والا فاننا مقبلون على ازمة سياسية حقيقية.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، طالب الحوت رئيس الجمهورية بتصحيح الخطأ الذي ارتكبه حيال الجيش اللبناني عندما قارنه بجيش رديف .

وعن قانون الانتخابات قال الحوت بالرغم من ان قانون النسبية يؤمن التمثيل للجميع الا انه يدخل المشروع الايراني الى لبنان، مشيراً الى دعمه قانون الدولة لا الدويلة .