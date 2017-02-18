الحوت: كل الحوارات تدور بإتجاه “القانون المختلط”

أوضح نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت أنّ “الجماعة” عبّرت عن رأيها بوضوح في مسألة قانون الإنتخاب ، وهي مع القانون النسبي على أوسع دائرة إنتخابية، لأنه الأفضل للتمثيل السياسي السليم، وإن كان ذلك يتعذر اعتماده في الوضع السياسي الحالي بوجود السلاح.

وقال الحوت في تصريح إلى صحيفة “السياسة” الكويتية: “نحن جاهزون لنقاش أي قانون يشكل نقلة نوعية، على أساس الوصول إلى النسبية”، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات قبل معرفة مصير الإنتخابات وأي قانون يمكن اعتماده، مع أنّ “الجماعة” بحالة اتصال دائم مع كل المكونات في البلد.

وأضاف إنّ “المواطن بشكل عام، مصر على قانون جديد للإنتخابات، وهو يضغط على القوى السياسية بهذا الاتجاه، فإما التوصل إلى قانون إنتخابات، أو الدخول بأزمة دستورية، ولا أعتقد أنّ القوى السياسية ستتحمل الدخول بعملية التمديد، أو الذهاب إلى القانون النافذ، ولذا فإنّ كل الحوارات تدور بإتجاه القانون “المختلط”.