عيتاني تفقد المبنى المهدد بالانهيار في منطقة زقاق البلاط

تفقد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني يرافقه عضو المجلس عبدالله درويش، المبنى المهدد بالإنهيار القائم على العقار 412 في منطقة زقاق البلاط، حيث تبين أنه يعاني من تصدعات خطيرة.

ودعا عيتاني الهيئة العليا للاغاثة الى “تفقد البناء واتخاذ القرار المناسب، والمساعدة في إيجاد الحلول”، طالبا من المختصين والاستشاريين “معاينة المبنى لدرء الخطر عن شاغليه، ولمتابعة الموضوع من قبل المجلس البلدي لاتخاذ التدابير اللازمة”.

وكان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب قد وجه في وقت سابق “انذارات الى سكان المبنى المذكور بوجوب إخلائه بسبب الخطر الذي يشكله، وحفاظا على سلامة شاغليه والسلامة العامة”.