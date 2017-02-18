المعلوف: المطلوب موقف واضح من الدولة للتأكيد على رفض خطاب نصرالله

إعتبر عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف ، أن مواقف أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله التصعيدية تطرح العديد من علامات الإستفهام، فهي تأتي بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ، وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد فترة من التباعد جراء الفراغ الرئاسي وتدخلات “حزب الله” في الشؤون العربية لاسيما في البحرين واليمن.

وشدد النائب المعلوف في تصريح إلى صحيفة “عكاظ” السعودية، على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من الدولة اللبنانية للتأكيد على رفض خطاب نصرالله، فالمملكة كانت وما زالت إلى جانب لبنان واللبنانيين جميعاً دون أي تفرقة.