ظاهرة الخطف تابع.. محاولة خطف مواطن في تعنايل

ادعى وليد سلطي الاسمر (20 عاما)، لدى مخفر شتورا انه اثناء انتقاله على متن سيارته نوع مرسيدس رقم اللوحة 399466/م وبوصوله الى محلة تعنايل مقابل دير تعنايل، استوقفه ابراهيم المصطفى طالبا منه نقله الى ساحة شتورا، ولدى وصولهما بالقرب من مفرق مستشفى البقاع طلب ابراهيم من وليد ان يوصله الى المستشفى المذكور فرفض، عندها طلب منه الترجل من السيارة، فما كان من الاخير الى ان شهر مسدسه بوجهه واخذ منه مفتاح السيارة بعدما اطفأها، ثم حضر كل من رامي، طارق، موسى ومحمد المصطفى، على متن سيارة نوع “بي.ام”، لون نبيذي زجاجها حاجب للرؤية ودون لوحات محاولين خطفه.

وادعى وليد ضد المذكورين بجرم الخطف وشهر مسدسين حربيين والضرب والايذاء والطعن بالسكاكين بهدف القتل.