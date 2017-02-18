الأزمة السورية بين لافروف وظريف في ميونيخ

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة، الأزمة السورية في لقاء جمعهما في مدينة بون الألمانية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، عن أن “الوزير لافروف ونظيره الإيراني ظريف ناقشا القضية السورية على خلفية اجتماع أستانة، بالإضافة إلى مسائل التعاون الثنائي بين البلدين”.

وجاء في بيان الوزارة أن “الطرفين بحثا كذلك الجدول الزمني للاتصالات القادمة على مختلف المستويات.. وجرى التطرق إلى القضايا الدولية الراهنة، وتم تبادل وجهات النظر حول سوريا في سياق الاجتماع الذي جرى في العاصمة الكازاخية أستانة”.