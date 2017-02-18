بالصور – الرياشي: قانون جديد للانتخابات “حقٌ للبنانيين علينا”

رحب المطران جوزف معوض بالوزير ملحم الرياشي متمنياً له التوفيق بالعمل الحكومي، وتمنى التوفيق للعهد الجديد الذي يعلق اللبنانيون آمالهم عليه.

وأنثى معوض على دور الرياشي في التوصل لتفاهم معراب، آملاً في ان تعم هذه المصالحات جميع الأفرقاء.

ونقل معوض هواجس اللبنانيين الى الرياشي بإنجاز فانون انتخابي جديد منصف وعادل، لتفعيل الحياة الديمقراطية، ومعاناة الشعب من الفساد في مؤسسات الدولة، والمشكلة أصبح الفساد في العلن وليس فقط في الكواليس، متمنياً العمل على الحد من هذا الفساد، ومعتبراً ان المجلس النيابي هو المركز الأول لرقابة الدولة.

من جهة أخرى، تمنى معوض العمل على الحد من هجرة الشباب بسبب قلة فرص العمل لذلك الحد من الفساد يساعد في تحريك العجلة الاقتصادية والتي بدورها تحد من الهجرة.

وطلب معوض تفعيل الخطة الأمنية في البقاع، والعمل على تصحيح بعض الجوانب المظلمة من إعلامنا اللبناني التي لا تعكس قيم العائلات اللبنانية وأخلاقات اللبنانيين.

الرياشي بدوره أكد ان الموارنة هم مكون أساسي في لبنان “والموارنة أساس لبنان”، معتبراً ان مكافحة الفساد هي عقيدة ممارستنا للسلطة وعقيدة القوات اللبنانية.

ولفت الى ان تطوير أداء الدولة يحتاج الى المزيد من الوقت ومصلحة لبنان هي الدافع الأول لأي مصالحة بين مختلف الأفرقاء السياسيين، كاشفاً عن عمل جدي من قبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والرئيس ميشال عون وكافة الفرقاء السياسيين للوصول الى قانون انتخابي جديد يصحح التمثيل، “وهذا حق للبنانيين علينا”.

وبالمناسبة، قدّم الرياشي كتابه الجديد للمطران معوّض.