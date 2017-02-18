الرياشي يلتقي المطران درويش في زحلة

وصل وزير الاعلام ملحم الرياشي الى مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة ليلتقي مطران عصام درويش الذي سلمه هدية تذكارية مؤلفة من 3 كتب و6 أعداد من مجلة الرسول التابعة للمطرانية.

وتم عقد خلوة ثنائية بين المطران درويش والوزير الرياشي تم خلالها البحث بأمور إنمائية للمنطقة، وقدّم المطران اقتراح مشروع قانون انتخاب خاص بدائرة زحلة للرياشي.

درويش نوّه بإنجازات الرياشي وخصوصاً الاتفاق بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” الذي انقذ البلاد من مأزق الفراغ، آملاً أن يمتد هذه الاتفاق على وسع الوطن ككل.

وذكّر الرياشي بان زيارته لزحلة رعوية ولا تهدف لخدمة أي حملة انتخابية، معتبراً إياها زيارة ابنٍ لأهله.

أضاف: “هناك جهود كبيرة من كل المكونات السياسية وخصوصاً من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” و”المستقبل” لوضع قانون يمثّل التمثيل المسيحي من دون ظلم الأفرقاء الآخرين، لذلك العمل دقيق جداً ونراعي هواجس كافة الفرقاء”.