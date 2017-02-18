الحرس الثوري: مستمرون في إرسال قوات لدول محور المقاومة

أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور أن إيران مستمرة بإرسال قوات برية تحت مسمى “مستشارين” إلى دول سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وأضاف: “لدينا علاقات مع دول مختلفة وإن بعضها تطلب منا دعماً استشارياً، وهذا الدعم كان موجوداً في السابق ومستمر للآن”، مضيفاً أن “القوة البرية للحرس الثوري ترسل أفرادها إلى دول محور المقاومة لتقديم الدعم في المعارك البرية على الأرض”، حسب ما نقلت وكالة “فارس”.

وأعلن القيادي في الحرس الثوري وأحد قادة القوات الإيرانية في سوريا الجنرال محمد علي فلكي أن بلاده شكلت “جيش التحرير الشيعي” بقيادة قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، حيث يقاتل هذا الجيش حالياً على ثلاث جبهات في العراق وسوريا واليمن، على حد قوله.

وأشار فلكي في حوار مع وكالة “مشرق” الخميس، إلى أن “قوات المقربة من الحرس الثوري ليست من الإيرانيين فحسب، بل إنه في كل منطقة تشهد قتالاً يتم تنظيم وتجهيز هذا الجيش من شعب تلك المنطقة”.