كريدية أوعز بتسهيل أمور المشتركين

ترأس الرئيس المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية اجتماعا خصص للبحث في تنشيط العمل في دعم مراكز القبض التابعة للهيئة في المناطق كافة، وأوعز الى المدير التجاري المهندس ايلي الغزال ورئيسة قطاع مراكز البيع دنيا خوري والمختصين “بضرورة وضع خطة طارئة لتنشيط العمل في مراكز القبض لتسهيل امور المشتركين”.

وأشار بيان للهيئة الى “تعيين امين صندوق في مركز خلدة التابع لهيئة “اوجيرو” ابتداء من الثلاثاء المقبل، في ضوء التدابير والقرارات التي اتخذها الرئيس المدير العام وبعد شكاوى مواطنين عن عدم وجود امين صندوق في المركز المذكور الذي يغطي كل من خلدة – عرمون – وبشامون وبعض قرى منطقة الشحار الغربي”.

وأكد كريدية “ضرورة متابعة القطاعات الفنية والادارية والتجارية لحاجات المواطنين والسهر على تأمين كل الخدمات المتعلقة بالشبكة الثابتة وشبكة الانترنت DSL والابقاء على الجهوزية الفنية والادارية اللازمة لتصليح اي عطل قد يطرأ”.

وتذكر الهيئة المشتركين “بإمكانية دفع فواتير الهاتف على الشبكة الثابتة عبر المكاتب المعتمدة OMT – BOB Finance – Liban post – وأيضا عبر الموقع”.