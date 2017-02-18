البنتاغون: رئيسا الأركان الأميركي والروسي لم يناقشا نشر قوات أميركية في سوريا

أعلن “البنتاغون” أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد لم يناقش مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، موضوع نشر قوات أميركية في سوريا.

وقال الناطق بإسم هيئة الأركان الأميركية جون فييج: “هما لم يناقشا بتاتا الإنتشار الحالي والمستقبلي للقوات الأميركية في سوريا”.

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام الأميركية كانت قد نشرت معلومات تقول إن “البنتاغون” قد يعرض على الرئيس دونالد ترامب إرسال قوات برية أميركية إلى سوريا، ولكن لم تتوفر حتى الآن أية دلائل تثبت صحة هذا الكلام أو أي تأكيد رسمي لذلك.

وظهرت في الصحافة كذلك افتراضات تتحدث عن احتمال إرسال قوات برية أميركية إلى سوريا، وأن قلق روسيا بخصوص ذلك قد نوقش خلال لقاء جوزيف دانفورد مع فاليري غيراسيموف الذي عقد أمس في باكو.