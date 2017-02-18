البنتاغون: “موظفو” “داعش” أدركوا أن النهاية قريبة ويفرون من الرقة

أكد المتحدث بإسم “البنتاغون” جيف ديفيز ، أن “موظفي” تنظيم “داعش” بدأوا بالفرار من معقله في مدينة الرقة السورية، مشيرا إلى أن “الكثير من مدرائهم وموظفيهم بدأوا الآن عملية مغادرة الرقة ، ونقل عملياتهم إلى الجنوب بمحاذاة نهر الفرات”.

وأضاف ديفيز: “لذا فإنهم بالتأكيد لاحظوا حقيقة أن النهاية قريبة في الرقة ونحن نرى الآن نزوحا لقيادتهم”، دون أن يحدد عدد أعضاء التنظيم الذي يغادرون المدينة أو الأدوار التي يقومون بها على وجه التحديد، لكنه أكد أن الإنسحاب يبدو أنه منظم ويشمل أولئك الذين يقومون بأدوار للدعم ولا يشاركون في القتال.

من جهة أخرى، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، ومعظمها من المقاتلين الأكراد وتساندها الولايات المتحدة الجمعة، أنها تشن هجمات جديدة على التنظيم بعد الاستيلاء على عشرات من القرى مؤخرا.

وكانت “قوات سوريا الديمقرطية” بدأت مرحلة جديدة من حملتها في وقت سابق هذا الشهر، مستهدفة تطويق المدينة وقطع الطريق إلى معاقل التنظيم في محافظة دير الزور المجاورة على إمتداد نهر الفرات.

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