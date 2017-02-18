مصادر وزارية: كلمة الحريري كانت عابرة ولم تكن إستفزازية

أكدت مصادر وزارية أن كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، كانت عابرة كموقف سياسي في بداية الجلسة، ولم تكن إستفزازية الى درجة انها تستدعي جدلاً او نقاشاً، ولم يكن أحد في وارد فَتح هذا الموضوع أو الردّ عليه”.

ووصفت المصادر نفسها وفق صحيفة “الجمهورية” الكلمة، بأنها “كلمة سياسية عبّرت عن مبادىء تحظى بإجماع، على رغم إختلاف المواقف، ولم تكن مادة للسجال”.

إشارة إلى أن الحريري كان يرد بشكل غير مباشر على خطاب أمين عام “حزب الله” الأخير، الذي هاجم فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة…