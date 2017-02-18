جعجع التقى الحاج وتلقّى برقيات تعزية بوفاة والدته

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب مع رئيس حركة “المستقلون” رازي الحاج الأوضاع العامة في البلاد، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” ادي ابي اللمع.

من جهة أخرى، تلقى جعجع برقيات تعزية بوفاة والدته من كل من: رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، سفير بولندا في لبنان فويتشخ بوجيك، سفير السودان علي الصادق علي، راعي أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار، النواب السابقين: د. حسين يتيم، حبيب حكيم، وبهاء الدين عيتاني، رئيس الجامعة الأنطونية الأب جرمانوس جرمانوس، رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد المخزومي، قنصل لبنان العام في سيدني جورج البيطار غانم، بلدية الفوارة برئاسة غسان طانيوس طانيوس، العميد المتقاعد في الأمن العام فؤاد عويدات، إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية برئاسة المدير العام المهندس ناصيف سيقلاوي، رئيس دير مار شليطا – القطارة الأباتي أنطوان خليفة، رئيس الجمعية الكاثوليكية المارونية أستراليا باخوس جورج، وممثل مكتب العلاقات الدولية في اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوأشوري-العراق أشور صليو نيقولا.