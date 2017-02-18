اسرار الصحف ليوم السبت 18 شباط 2017

أسرار الآلهة

قال مفكّر كويتي إن لا نهضة ولا إعمار في سوريا قبل أن تخرج إيران منها، لأن سوريا تنهض بمحيطها الطبيعي وامتدادها العربي.

تخوّف وزير لبناني من أن تترجم تصريحات السيد نصرالله العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران وأن تضغط الأخيرة من خلال الساحة اللبنانية.

اعتبر مسؤول فلسطيني أن زيارة الرئيس عباس ستعطي الضوء الأخضر للبنان لتنفيذ خطته الأمنية للمخيمات على أراضيه.

تمتنع مفوضية شؤون اللاجئين عن إصدار تقارير جديدة عن أعداد السوريين في لبنان وتكتفي بالقول إن عددهم يتراجع من دون احتساب الولادات الجديدة منذ العام 2011.

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يقال

إنّ ديبلوماسيين معتمدين في لبنان رأوا في تصعيد الأمين العام لـ«حزب الله» الــسـيـــــــــــــــــد حسن نصرالله أمس توجّساً من توجّهات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه المحور الإيراني في المنطقة.

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أسرار الجمهورية

دخل حزب بارز منذ مدة قصيرة في عملية ترشيد الإنفاق وخفض النفقات في العديد من قطاعاته.

أكّدت إحدى الشخصيات التي تعمل على خط قانون الإنتخاب أن قانون النسبية على أساس 15 دائرة التي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي غير موجود على طاولة البحث.

كشف مرجع نيابي أن موظفاً كبيراً سيبقى في منصبه حالياً بناء لتمنِّيات خارجية وداخلية.

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اسرار اللواء

لغز

تواجه التشكيلات القضائية صعوبات لجهة تمسك مراجع بمواقع معينة في النيابات العامة وقضاة التحقيق.

غمز

يجزم نائب في تكتل موال أن هناك قانون انتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.

همس

استبعدت زيارة قطب وسطي إلى مقر رئاسي على خلفية استبعاده عن اللجنة الرباعية التي درست ولا تزال صيغة لقانون انتخاب جديد.

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