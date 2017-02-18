“قوى الامن”: تدابير سير في طرابلس

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر وصيانة البنى التحتية ومد قساطل في محلة التبانة – شارع سوريا، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 20/02/2017 وعلى مدى 6 أشهر على ان تنجز الاعمال وفق أربعة مراحل، ومدة كل مرحلة شهر ونصف.

وستؤدي الاعمال الى قطع المسلك الغربي للطريق من حاجز الجيش اللبناني في الملولة حتى مطلع الجامع الناصري، وسيتم تقسيم المسلك الشرقي الى مسربين لمرور السيارات بالاتجاهين.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.