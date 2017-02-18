تعرض شركة للزراعة في ابلح للسرقة

ادعت ميرنا ميلاد مونس امام مخفر المعلقة، أن شركة كرباج للزراعة الكائنة في محلة سهل أبلح تعرضت للسرقة بواسطة الكسر والخلع كونها مسؤولة عن الشركة المذكورة.

وصرحت ميرنا بأنها منذ يومين لم تحضر الى الشركة بعد سفر أصحابها، وهي بدورها كانت تلقت اتصالا من أحد أصحاب الشركة من فرنسا يعلمها فيه أن الشركة سرقت بعدما تلقى هو بدوره اتصالا من العامل السوري الذي يعمل لديهم.

وتبين أن المجهولين خلعوا وكسروا بابا من الالمنيوم ودخلوا الى المنزل وسرقوا بندقية بومب اكشن عدد 2 وبندقية صيد 12 ملم رفيع ومسدسا حربيا نوع اكره، وخرطوش صيد وطلقات مسدس وبندقية خردق ومبلغ 12 الف دولار اميركي من خزانة غرفة النوم.

وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 15 الف دولار اميركي.