إخلاء طائرة ركاب تركية بسبب رسالة مشبوهة بمرحاض

تم إخلاء طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في اسطنبول بعد اكتشاف رسالة مشبوهة في أحد مراحيضها.

وذكر مسؤول إعلامي تابع للشركة للأسوشيتد برس أن طاقم الطائرة يوم السبت وجد عبارة “قنبلة إلى تورونتو” على جدار المرحاض على متن طائرة الرحلة تي كيه-17 أثناء سحبها من البوابة.

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول متوجهة إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي لكنها عادت إلى مكان انتظارها، وتم إخلاؤها.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة وركابها يخضعون لإجراءات أمنية.

المسؤول الإعلامي، الذي لم يسمح له بذكر اسمه، أرسل رسالة نصية بعد طلب الأسوشيتد برس الحصول على تعليق.