هل تسهم عودة جنبلاط إلى “القانون المختلط” في حلحلة العقد؟

أفادت مصادر من بعض الأوساط السياسية أنها تأمل في أن تساهم الأفكار الجديدة التي أودعها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري ، في حلحلة العقد التي تواجه إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية قبل أيام قليلة من سريان المهل الدستورية على أساس القانون النافذ في 21 شباط الجاري.

ولفتت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن مرد التفاؤل يعود إلى أن جنبلاط عاد وأبدى موافقته على “القانون المختلط” الذي يجمع بين نظامي النسبية والأكثري، وهو ما يحظى بموافقة تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” ولا يلقى معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وإن كان لا يزال يطالب بإعتماد النسبية الكاملة.