طقسٌ صافٍ والحرارة الى ارتفاع في اليومين المقبلين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس اليوم السبت صاف اجمالا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا. غدا الأحد: قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل. الإثنين: قليل الغيوم، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.- الحال العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 3 الى 19 درجة، فوق الجال من صفر الى 14 درجة. في الارز من -7 الى 4 درجات. في الداخل من صفر الى 15 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، اما الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و55 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء: 17°م.