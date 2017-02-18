ظريف: إرسال جنود أميركيين إلى سوريا يؤجج نيران التطرف

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمخطط الولايات المتحدة في إرسال جنودها إلى سوريا ، واصفا الأمر بأنه “يؤجج نيران التطرف في المنطقة ويزعزع الأمن على الصعيد العالمي”.

وأشار ظريف، في تصريح صحفي لقناة “سي سي ان”، إلى الأوضاع الحالية في المنطقة، منددا بغزو أمريكا للعراق، وقال إن “الغزو أسفر عن صنع “داعش”.

وأكد الوزير الإيراني على أنه لا يمكن الإلتزام بحلول تعد جزءا من المشكلة، معربا عن تصوره بأن “نشر القوات الأجنبية في أراضي سوريا يعد توجيها للمجموعات المتطرفة على صعيد إجتذاب المزيد من الشبان الفقراء”.