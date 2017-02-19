إبراهيم مكرماً من الجالية في انغولا: لا تساهل مع الإرهاب

اعلنت الامانة العامة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ان الجالية اللبنانية اقامت في انغولا، بالتنسيق والتعاون مع الامين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم السيد محمد هاشم، وبتوجيه منه احتفالا تكريميا للمديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في احد الفنادق في العاصمة الانغولية، حيث كان قد زار انغولا واجرى محادثات مع المسؤولين الانغوليين وقام بتفقد اوضاع الجالية والوقوف على طلباتها، لاسيما الشق المتعلق بالامن العام وكيفية تسهيل امورهم.

واضافت: “مثل رئيس الجالية فارس سبيتي الموجود في لبنان بنائب الرئيس عادل رشيد وبالامين العام للمجلس الوطني للجامعة في انغولا علي اسعد، وسلم رشيد اللواء ابراهيم درعا باسم الهيئة الادارية للمجلس بحضور اسعد والاعضاء.

والقى ابراهيم كلمة قال فيها: ” لبنان مثقل بملف النازحين الذين يشكلون أكثر من ثلث سكانه، ولا تنسوا اننا نعيش في محيط إرهابي يلف حدودنا سواء من العدو الإسرائيلي، أو من العدو التكفيري الالغائي”.

وتابع: “اني على ثقة تامة بأنكم تعرفون حجم تضحياتنا في الأمن العام مع سائر المؤسسات الأمنية للحفاظ على وطننا. لا تساهل مع الإرهاب أبدا، ولا تهاون مع العدو الإسرائيلي الذي ضربنا احدى شبكاته مؤخرا مع الكثير غيرها ممن سبقها في التسلل الى أرضنا. ما يزيدنا عزما هو عودة الحياة السياسية الى مسيرتها الديموقراطية الأولى، وتمسك الجميع بالدستور كناظم أوحد لكل التباينات والاختلافات السياسية، لنبني سويا دولة الحق والعدالة، تصون الوطن وكيانه، تحمي الشعب وتؤمن له كل المستلزمات التي تساعده على العيش بحرية وكرامة وامان. نتطلع باعجاب الى تنامي حضور الجاليات اللبنانية في اصقاع العالم، ونأمل في أن نكون على قدر آمالكم وثقتكم من أجل لبنان. هو الهدف والغاية وأي شيء يصيبه سيصيب الجميع”.

وختم ابراهيم: “أشد على أياديكم لحفظ سمعة لبنان والتزام قوانين الأرض التي تستضيفكم، فأنتم مدينون لها برد جميل فتح أبوابها أمامكم، والعلاقة الممتازة بينكم وبين حكومتها وأهلها، انما تعبر عن وفاء متبادل لما ساهمتهم فيه من نهضتها وعمرانها”.

ثم كان حوار بين اللواء ابراهيم والحضور، تناول مجمل القضايا الوطنية والاغترابية.

وكان المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم قد وجه دعوة عامة الى جميع ابناء الجالية لحضور اللقاء، وكانت هناك تلبية كبيرة للدعوة من جميع شرائح ابناء الجالية، وتجاوز عدد الحضور المئتي شخص في لقاء كان شاملا وجامعا، وتخلله حفل كوكتيل بالمناسبة.