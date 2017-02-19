زهرا: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة

حذر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا من عدم إقرار قانون جديد للانتخابات، مؤكداً انه إذا لم نجر انتخابات سندخل في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستودي بنا، لذلك قانون الانتخابات هو أولوية.

ونبه خلال تمثيله رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في العشاء السنوي للقوات اللبنانية ـ مركز كفرعبيدا في قضاء البترون أن البعض يحاول استغلال مؤازتنا وتسهيلنا لانطلاقة العهد الجديد لإكساب لا شرعيته شرعية ما ، وهذا البعض هو واهم والسكوت الموقت عن تكرار موقفنا الثابت من السلاح غير الشرعي لن يحولنا الى شيطان أخرس، وكل سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي ولا شرعية لأي سلاح خارج الدولة مهما كانت المبررات ولا تبرير لأي سلاح خارج الدولة ولا سياسة ناجزة الا اذا مارستها الدولة بمؤسساتها الدستورية وبقواها العسكرية الدستورية وهنا أعني الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والأمن العام والجمارك فقط ونقطة على السطر.

واضاف: “هذه هي القوى المسؤولة عن أمننا، والدستور يقضي بذلك والقانون ينص على ذلك والتاريخ والوقائع وكل شاهد يقول ذلك و”القوات اللبنانية” التي تصدّت وانبثقت عن مسلحي الاحزاب المسيحية اللبنانية الذين تصدوا للدفاع عن وجودهم وعن الكيان وعن لبنان التنوع ولبنان التاريخ عندما غابت الدولة عن دورها ستساعد بكل امكاناتها على بناء هذه الدولة ومؤسساتها ولكنها لن تسكت تحت أي ظرف أو أي تهديد أو إغراء عن أي سلاح غير شرعي يدعي لنفسه الشرعية، لذلك قانون الانتخابات لن يكون قانونا لانتاج مجلس ذو غالبية اقليمية ايرانية تحديدا لتشريع المقاومة كما يدعون وكما شُرّع الحشد الشعبي في العراق. فلينسوا هذا المشروع ، وهذا اللبناني، الذي في أيام الفتح العثماني، أنتج لنفسه خاصية وبقي لبنان، وكبر من جديد مع انهيار السلطنة العثمانية لن يكون جزءا من ولاية الفقيه بأي حال من الاحوال في العصر الحديث”.

واشار الى ان لبنان هو لبنان اقائم بذاته، عربي الهوية والانتماء بحسب دستوره ، بعد تجارب مريرة وصراعات كثيرة ولن يغير لا هويته ولا حدوده ولا طبيعته ولا تنوعه ولا انفتاحه ولا ديموقراطيته كرمى لعين أحد. وانطلاقا من هذه المسلمة الكبرى والتوضيح اللازم نرفض أي مس بهوية لبنان العربية وعلاقات لبنان العربية والدولية ، وسنحترم، أحبوا أو لم يحبوا، دستورنا ، التزاماتنا، اتفاقاتنا الدولية، قرارات مجلس الأمن، قرارات الجامعة العربية ، ومن لا يعجبه ذلك فليتصرف خارج لبنان وليس داخل الأراضي اللبنانية.