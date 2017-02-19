مصر: إحالة 739 معتقلاً من رافضي الانقلاب للمحاكمة

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 739 معتقلا من معارضي النظام ورافضي الانقلاب العسكري، إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، والجنح، على خلفية اتهامهم في عدة قضايا وأحداث عنف وقعت في 4 مراكز بمحافظة الشرقية.

وادعى قرار إحالة المعتقلين للمحاكمة، التورط في أحداث تظاهر بدون ترخيص وعنف متعددة شهدتها مراكز (أبو كبير – فاقوس – ههيا – الحسينية)، في الفترة الماضية، وأسندت إليهم التحقيقات اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ويواجه المعتقلون تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، والتحريض على العنف، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.