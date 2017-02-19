عدوان: لتلاقي جميع الاطراف السياسية في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن

شدد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان على الحرص على التواصل والتلاقي مع جميع ابناء الوطن، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، مؤكدا ضرورة وأهمية تلاقي جميع الاطراف السياسية في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة بشكل عام.

واشار خلال إستقباله وفداً من الجماعة الإسلامية في جبل لبنان الى أن الجماعة الإسلامية مكون أساسي من مكونات الوطن ومن الضروري التفاهم معها، لما فيه من مصلحة وطنية تنعكس تلقائيا على ابناء المنطقة، وتفتح أبواب التلاقي بين مختلف الأطراف على الساحة الداخلية.

بدوره، أكد رئيس الوفد، رئيس مجلس المحافظة في جبل لبنان المهندس محمد قداح أن الإقليم والشوف يمثلان نموذجا للعيش المشترك بين جميع أبنائه، مشددا حرص الجماعة على الانفتاح على جميع القوى والأحزاب اللبنانية والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

كما، تشاور المجتمعون في الأوضاع السياسية العامة في لبنان عموما والشوف خصوصا، والاستحقاق الانتخابي المقبل والقوانين الانتخابية المقترحة، واتفق المجتمعون على ضرورة اعتماد قانون انتخابي عادل يوصل جميع القوى إلى الندوة البرلمانية بطريقة عادلة وشفافة.

كما، تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتشكيل لجنة مشتركة لمواكبة التطورات والمستجدات على الساحة المحلية.

وضم الوفد: عضو المكتب العام الشيخ أحمد عثمان، المسؤول السياسي المهندس عمر سراج وأعضاء من اللجنة السياسية، في حضور القيادي في حزب القوات اللبنانية طوني القزي.