“الجماعة الإسلامية” في دارة عدوان: لضرورة التواصل والتمسك بالوحدة الوطنية

زار وفد من الجماعة الإسلامية في جبل لبنان، برئاسة رئيس مجلس المحافظة في جبل لبنان المهندس محمد قداح، النائب جورج عدوان في دارته في دير القمر، وضم الوفد: عضو المكتب العام الشيخ أحمد عثمان، المسؤول السياسي المهندس عمر سراج وأعضاء من اللجنة السياسية، في حضور القيادي في حزب القوات اللبنانية طوني القزي.

بداية، رحب النائب عدوان بالوفد مشددا الحرص على “التواصل والتلاقي مع جميع ابناء الوطن، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”. وأكد ضرورة وأهمية تلاقي جميع الاطراف السياسية في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة بشكل عام.

وأشار الى أن الجماعة الإسلامية مكون أساسي من مكونات الوطن ومن الضروري التفاهم معها، لما فيه من مصلحة وطنية تنعكس تلقائيا على ابناء المنطقة، وتفتح أبواب التلاقي بين مختلف الأطراف على الساحة الداخلية.

بدوره، أكد قداح “أن الإقليم والشوف يمثلان نموذجا للعيش المشترك بين جميع أبنائه”، مشددا حرص الجماعة على “الانفتاح على جميع القوى والأحزاب اللبنانية والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.

كما، تشاور المجتمعون في الأوضاع السياسية العامة في لبنان عموما والشوف خصوصا، والاستحقاق الانتخابي المقبل والقوانين الانتخابية المقترحة، واتفق المجتمعون على ضرورة اعتماد قانون انتخابي عادل يوصل جميع القوى إلى الندوة البرلمانية بطريقة عادلة وشفافة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتشكيل لجنة مشتركة لمواكبة التطورات والمستجدات على الساحة المحلية.