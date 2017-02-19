حبيش: المشنوق مُلزم قانوناً بتوقيع مرسوم الدعوة

أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق مُلزم قانوناً بتوقيع مرسوم الدعوة الذي يُفترض اكتمال التواقيع عليه في 21 شباط.

وقال لـ”المستقبل” أنّ ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران والقانون يشير الى وجوب إجراء الانتخابات في آخر أحد يسبق انتهاء الولاية، وهو يصادف في 18 حزيران، ما يعني أنّ آخر مهلة لتوقيع مرسوم الدعوة هي 21 شباط، أي قبل ثلاثة شهور من انتهاء الولاية، لكن وزير الداخلية فضّل موعد إجراء الانتخابات في أيار بدلاً من حزيران لأنّ الأخير يتزامن مع رمضان، وهو ما اضطرّه الى توقيع المرسوم قبل 21 شباط بدلاً من آذار.

وأضاف حبيش: “أما في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم فيبقى ثمّة مجال لتوقيع مرسوم ثانٍ قبل 18 آذار، وفي حال عدم التوقيع نكون قد دخلنا في مخالفة للقانون إلا في حال اجتماع مجلس النواب وتعديل القانون بما يتيح تقصير المهل”.