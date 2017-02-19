مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 19/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

فيما عززت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المناعة الوطنية، واسهمت بإفشال مخططات العدو الاسرائيلي العدوانية، ارتفع اليوم منسوب المواقف الضاغطة من أجل الوصول إلى قانون انتخابي جديد يؤمن العدالة وصحة التمثيل، بعدما وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المتعلقة بالاستحقاق النيابي.

وفيما تنهمك الحكومة في درس وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعقد للغاية ثلاث جلسات الأسبوع المقبل، لفت وزير الخارجية جبران باسيل إلى اننا وصلنا إلى الخط الأحمر إنتخابيا. في حين حث رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس الوزراء على درس مشروع قانون الانتخابات وإنجازه، طالما أن الحكومة تضم جميع الفرقاء.

إذن جملة مواقف أطلقت اليوم، شددت بمعظمها على ضرورة إنجاز قانون الانتخاب الجديد. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حض النواب على إقرار قانون جديد للإنتخاب يراعي حسن التمثيل، وبعيدا من أي إقصاء أو احتكار. موقفه ورد في عظة قداس الأحد في بكركي.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون NBN

المهل الدستورية دقت الباب، ولم نسمع من القوى السياسية الجواب. ما يعني حكما تعديل المهل لعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ورفض السير بانتخابات على أساس القانون النافذ.

لا سيناريو واضحا حتى الساعة، سوى مواصلة السعي لإستيلاد صيغة عتيدة تفرض مهلا جديدة.

الفراغ ممنوع، تلك ثابتة وطنية، وعلى القوى السياسية تحمل المسؤولية لمنع دفع لبنان إلى المجهول. لا مصلحة لأي فريق بفرملة الإندفاعة الداخلية في الاستقرار السياسي والاقتصادي، وانتظار الموسم السياحي الواعد. لا مصلحة لأي فريق بضم لبنان إلى الساحات المتوترة في المنطقة، على وقع تهديدات إسرائيلية تتربص شرا بالمنطقة وتنتظر اللحظة المناسبة.

إسرائيل تريد الشرق جبهات مشتعلة، فتحرض واشنطن على طهران، والدول الخليجية على الجمهورية الإسلامية. الإثارة الإعلامية في كل اتجاه، توحي وكأن شد الحبال مفتوح حول ساحات صراع، من سوريا إلى اليمن.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد إبتزاز الدول العربية ماليا، فيطرح المناطق الآمنة في سوريا للتخلص من النازحين على نفقة الدول الخليجية بدعم تركي، وتوظيف إسرائيلي للتوسع في الإحتلال والإستيطان، من جنوب سوريا إلى سيناء مصر.

روسيا تراقب تصرفات ترامب، وهي تحاكي تحالفا تريده طهران مع موسكو، كما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي تحدث عن سعي بلاده لتأسيس حلف استراتيجي مع روسيا في المنطقة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

دخل لبنان مرحلة المهل الانتخابية، فجاء الكلام حول منافع الضغط بها وأسباب اللجوء اليها.

توقيع وزير الداخلية على دعوة الهيئات الناخبة، اجراء في موعده، ولكنه أيضا رسالة في نقاطه وفواصله، كما رأت أوساط “التيار الوطني الحر”.

لا داعي لتفريخ سجال جديد حول قانون الانتخاب، يقول اللبنانيون، ولا داعي لتقاذف الكرة بين الساحات. الجواب جاء من بعبدا قبل مرسوم الهيئات الناخبة بوقت طويل: لا لقانون الستين، وليستمر البحث عن صيغة تضمن التمثيل الصحيح، وربما قريبا يدعو الرئيس عون لحوار في القصر الجمهوري للوصول إلى بر الأمان الانتخابي، بحسب أوساط التيار.

في المسار الصحيح والعبارات المحكمة، جاء موقف رئيس الجمهورية بوجه التهديدات الاسرائيلية.…موقف صريح ومحمل بالرسائل، إلى كل الخارج وكل الداخل.…أما المغرضون فلن يؤثروا على الحرص الرئاسي لحماية الوطن ومصالحه.

في الاقليم، تنسيق المواقف بين تل أبيب والرياض ضد ايران، كان شديد الوضوح خلال مؤتمر الأمن في ميونخ الألمانية. الطرفان منتشيان بمواقف دونالد ترامب ضد طهران، التي تذكر بقدرتها الهائلة على تحمل الضغوط من أين اتت وكيفما كانت.

في العراق، اطلاق مرحلة جديدة من عمليات تحرير الموصل من “داعش”، بدأت في الساحل الأيمن.…التنسيق بين الجيش و”الحشد الشعبي” أثمر قفزة ميدانية سريعة في الساعات الأولى، ويبشر بحسم ليس ببعيد للمعركة مع الارهاب في العراق.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون mtv

الأسبوع الطالع يحمل محليا عنوانين أساسيين: الموازنة العامة وقانون الانتخاب. الأول وضع على السكة الحكومية، ويستكمل البحث فيه عبر جلسات ماراتونية تعقدها الحكومة، في ظل غضب شعبي وسياسي مما قد يحصل، خصوصا بالنسبة لزيادة الرسوم والضرائب. وقد أبرزت الجلستان السابقتان وجود تباين على هذا الصعيد بين القوى السياسية، ما يؤشر إلى ان تمرير الموازنة في مجلس الوزراء، لن يكون أمرا سهلا أو عملا روتينيا بلا عراقيل وعقبات.

قانون الانتخاب ليس أفضل حالا، فهو يراوح مكانه في ظل كثرة المشاريع وانعدام التوافق، وبالتالي عدم وجود قرار. وهو واقع يطرح تحديات كثيرة على الحكومة، ولاسيما ان المهل القانونية تنفذ، والأزمة الدستورية تلوح مع احتمال الوصول إلى فراغ مجلسي.

كل هذا يجري، فيما لبنان يعيش توترا سياسيا متصاعدا، انطلاقا من الخطاب التصعيدي ل”حزب الله”، وفيما المنطقة تعيش غليانا عسكريا في العراق، وغليانا سياسيا عبر عودة الحرب الكلامية بين ايران والسعودية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون otv

عنوانان يتصدران المشهد العام: قانون الانتخاب وقانون الموازنة. ولكل ملف منهما عناوين فرعية تبقى من التفاصيل الأساسية التي من دونها يفقد معناه الحقيقي والهدف المرجو منه.

فعلى صعيد الموازنة التي ستحضر ثلاث مرات على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع الطالع، يبقى من الأهمية بمكان ان تكون اصلاحية في توجهها وبنودها، مع مراعاة الدستور والأصول في ما يتعلق بشق الحسابات المالية الضرورية- وفق المادة 87 من الدستور- لإقرار الموازنة.

أما قانون الانتخاب، فالمعلومات تشير إلى أن اللقاءات البعيدة من الإعلام ناشطة على صعيده بين المتحالفين والمتفاهمين، وغير مقفلة الباب مع الآخرين، خصوصا ان لا انتخابات ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولا خوف من المهل في هذا السياق، طالما انها قابلة للتعديل حتى حزيران المقبل. فالمهم التوصل إلى قانون انتخاب يصحح الخلل التمثيلي المستمر منذ سبعة وعشرين عاما.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون LBCI

فظيع هذا التفاوت في لبنان إلى حد الإنفصام. بلد قادر على مواجهة إسرائيل والتلويح برد الصاع صاعين، وهو غير قادر على مواجهة “زعران الفجر”، يزرعون الرعب في شارع الكسليك ويروعون سكانه ورواده من الساهرين.

فظيع هذا التفاوت في لبنان. بلد قادر على ملء الفراغ في الموقع الرئاسي، لكنه عاجز، حتى إشعار آخر، عن إيجاد قانون انتخابات يعدل بين مليون ونصف مليون ناخب وسبع عشرة طائفة. بلد قادر على الصرف على القاعدة الإثني عشرية، إثنتي عشرة سنة، لكنه عاجز عن إقرار موازنة من دون إرهاق الطبقتين الوسطى والفقيرة. بلد قادر على رمي النفايات اينما كان، لكنه عاجز عن إيجاد معالجة بيئية تنهي هذه الدوامة التي أصبح عمرها أربعة وعشرين شهرا.

بلد يهدم في خمس ساعات جسرا حيويا يشكل المتنفس بين وسط المتن الشمالي والساحل، ويبقى خمسة أعوام يفكر في كيفية بناء جسر بديل. جسر جل الديب أزيل في مطلع 2012، واليوم في مطلع 2017 ينفض الغبار عن ملف بناء جسر جديد.

إذا كنتم عاجزين عن التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، وإذا كنتم عاجزين عن التوصل إلى وضع موازنة عام 2017، فهل أنتم عاجزون أيضا عن وضع حد “لكم أزعر” ينفذون بين الحين والآخر “غزوة الكسليك”؟.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

على الرغم من توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا تزال البلاد في دائرة البحث عن القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، وإن كانت الأطراف المعنية تؤكد على ضرورة اقرار قانون جديد في عناصره الأساسية حسن التمثيل وعدم الاقصاء.

الأكثرية والنسبية والمختلط، تبقى عناوين البحث عن القانون الأفضل. فيما أكد وزير الخارجية جبران باسيل اليوم، ان البديل عن الفراغ، هو إقرار قانون انتخابي يسمح باجراء الانتخابات والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع مع الاستقرار السياسي المطلوب.

وبانتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، من نتائج للاتصالات واللقاءات المعنية بانجاز قانون الانتخاب، فإن خيار الاعتدال ونبذ التطرف، شغل اللقاء العلمائي الاسلامي الأول في طرابلس، وسط تأكيد على الانفتاح والتلاقي والعيش المشترك ودعم دار الفتوى ومفتي الجمهورية، لما يقوم به من دور في مواجهة التطرف والإرهاب وجمع لوحدة الصف على امتداد الوطن.

اقليميا، الحرب السورية والتدخلات الايرانية في الدول العربية، هيمنت على أعمال قمة الأمن والتعاون في ميونخ، ووزير الخارجية السعودية يؤكد ان ايران تقوم بدور مدمر في سوريا. في وقت بدأ العراق رسميا معركة الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

لأن لدينا متسعا من الوقت والمهل الانتخابية، فلا بأس بتدخل لبناني في شؤون الانتخابات الفرنسية، حيث صوت لبنان يتحول إلى الصوت التفضيلي في استحقاق يفصل بين يمينين متطرف ومعتدل في نيسان وأيار المقبلين.

حصة لبنان من هذه الانتخابات، “ربع” منتشر من جونية إلى باريس، بقوة تجييرية تربو على مئة ألف. ولأننا هذه المرة لاعب مقرر، فقد مر لبنان بمنخفض فرنسي عالي الترشيح، وضيفتنا غدا متطرفة ابنة متطرف، أو دونالد ترامب بنسخته الفرنسية المسجلة في خانة آل لوبن، وستحصل المرشحة مارين لوبن على تأشيرة اعتراف جمهوري في خلال استقبالها من قبل الرئيس ميشال عون غدا، ليشكل لها أول رئيس جمهوريات العالم الذي يمنحها وسام الاستقبال من رتبة مرشحة.

ولوبن ليست وحدها الباحثة عن صوت في بلاد الأرز، إذ سبقها المرشح إيمانويل ماكرون، وسيليها فرانسوا فيون المدعوم من حضارة بلاد جبيل النيابية. لكن لوبن ستجد أن الكسليك عاصمة مسيحيي الشرق، قد تبدلت في لحظة ودخلها الرصاص القادم من حضارات أخرى، ليلها تحول إلى نهار بفعل جولات من الاشتباكات على ضفاف ليالي السهر.

وزيارة الزائرة الفرنسية ستشغل السياسيين عن همومهم الانتخابية، بحيث يتعذر للحظة الاتفاق على صيغة للقانون الجديد، فيما تختلط الصيغ تحت مسميات هجينة بينها المختلط سياسيا، وآخر يمتزج طائفيا، وما من جهة قادرة على إستيعاب طرح جهة جاهلة في القانون وأكثر جهلا في الدستور الذي أخذ في الأشهر الأخيرة على غير مبتغاه الميثاقي، وبدأت حفلات تفسيره على غاربها، حيث كل يغني على “ملته”، فمن قال إن مجلس الشيوخ منح الطائف رئاسته للطائفة الدرزية الكريمة؟، وهل سمى الرئاسة حصرا من حصة وليد جنبلاط دون غيره من الموحدين في السياسة والدين؟.

فبحسب المراجع القيمة على الطائف، تقول الرواية الموثقة بمواد دستورية، إن مجلس الشيوخ ينشأ مع إقامة أول مجلس وطني خارج القيد الطائفي وإلغاء الطائفية السياسية، ولم يجر تحديد طائفة رئاسته، لأن إلغاء الطائفية السياسية سيشمل جميع الرئاسات وليس من المعقول أن نلغيها عن الموارنة والسنة والشيعة، لنكرسها عند الدروز ونقيم طائفية جديدة. ونورد هذا التصويب لأن معظم التصريحات السياسية جنحت في الآونة الأخيرة للتعامل مع مجلس الشيوخ على أنه عرين للدروز، في وقت أن هذه الطائفة قد تتبوأ موقعا أول في الوطن أو ثانيا أو ثالثا، لكن مع إلغاء الطائفية السياسية بعد عمر طويل.