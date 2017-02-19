وصول وزيرة السياحة الاردنية إلى بيروت

أعربت وزيرة السياحة والآثار في الاردن لينا عناب عن سرورها لوجودها في لبنان وعن محبتنا الكبيرة لهذا البلد، لافتة إلى أن هناك الكثير من الامور التي يمكن التعاون بها في قطاع السياحة، وفرص لتطويرها بشكل أفضل، وسيكون التركيز على السياحة الدينية، انما أيضا سيتم التطرق إلى أنماط أخرى.

وأشارت عناب عند وصولها إلى بيروت آتية من عمان في زيارة رسمية، إلى العلاقات السياحية بين لبنان والاردن، مؤكدة أن الاردنيين مغرمون بلبنان، واللبنانيون ايضا يحبون الاردن خصوصا بعض المعالم المشهورة فيه مثل البحر الميت.

ولفتت إلى التعاون المشترك بين وزارتي السياحة اللبنانية والاردنية، قائلة إن هناك اتفاقية موقعة بين الجانبين من 2015 و2020 وما زالت سارية المفعول، والزيارة إلى لبنان هي من ضمن هذا البرنامج، وستراجع البرامج، مشيرة إلى أن هناك نقاطا يجب فعلها بشكل أفضل، خصوصا في ظل العلاقات القديمة بين بلدينا وبرنامج التعاون الوجود منذ 1964.