العشاء السنوي لـ”القوات” – كفرعبيدا

أقام مركز “القوات اللبنانية” – كفرعبيدا عشاءه السنوي في مطعم Del _ Mar في منتجع سان ستيفانو في البترون.

بعد النشيد الوطني اللبناني فنشيد حزب “القوات اللبنانية” قدمت للحفل سابين سلوم ثم ألقت سفيرة حقوق الانسان أنطوانيت شاهين كلمة مركز كفرعبيدا فحيت ابناء البلدة وشهداءها فتوقفت عند محطات مهمة في تاريخ كفرعبيدا التي قدمت الشهداء دفاعا عن لبنان.

وثمنت مبادرة الدكتور جعجع بتحقيق المصالحة المسيحية ـ المسيحية ونوهت بنتائج التفاهم داعيا الى الالتزام بأي قراريتخذه رئيس الحزب بشأن الانتخابات النيابية والترشيحات. وحيّت “الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والنائب ستريدا جعجع التي وقفت بجانب أهلنا السجناء القواتيين الاوقات الصعبة”.

ثم القى منسق منطقة البترون عصام خوري كلمة ثمن فيها “تاريخ كفرعبيدا الطويل والمليء بالنضال والتضحيات والشهداء ، كفرعبيدا التي لم ننس ساحاتها والجبهات التي جمعتنا بمناضليها.” وتابع قائلا:”القوات هي ثورة على الظلم والفساد والاقطاع ، هي ثورة على نفسها لكي تقدم الافضل والامثل على كافة المستويات. القوات ليست الثورة التي تأكل أبناءها بل هي الثورة التي ترفع ابناءها لتفخر بهم”. وحيا ابناء منطقة البترون والمناضلين من ابناء شكا وكفرعبيدا وتنورين داعيا “لأن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا في كل الظروف وعند كل الاستحقاقات.”

وحضر العشاء الى النائب زهرا ممثلا جعجع، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، ممثل راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله نائبه العام المونسنيور بطرس خليل، الامين المساعد لشؤون المناطق في حزب القوات جوزيف ابوجوده، منسق منطقة البترون عصام خوري، الامين العام السابق لحزب القوات الدكتور فادي سعد، رئيس مجلس ادارة مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب، رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب “القوات” الدكتور أنطوان حبشي، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، رئيس مصلحة الطلاب جاد دميان، مختار كفرعبيدا انطوان رومانوس، رئيس مركز كفرعبيدا جاك الفغالي، رؤساء بلديات ومخاتير، وحشد من الحزبيين ومن أبناء كفرعبيدا.

وحذر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا من عدم إقرار قانون جديد للانتخابات، مؤكداً انه إذا لم نجر انتخابات سندخل في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستودي بنا، لذلك قانون الانتخابات هو أولوية.