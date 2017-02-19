“القوات” تأسف للتلفيق المتعمد والتضخيم المقصود والأخبار المفبركة

تنفي الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” نفيا قاطعا ما ورد في موقع “ليبانون ديبايت” لجهة “تهديد رئيس مركز “القوات اللبنانية” في النبعة بالقتل والتشهير”، وتتمنى الدائرة عدم نشر أي خبر يتعلق بالقوات قبل العودة إلى المراجع المختص في الحزب.

وفي سياق متصل تأسف الدائرة للمستوى الرخيص الذي يعتمده هذا الموقع، كما محاولة البحث عن سكوبات فارغة من خلال تضخيم بعض الأخبار من قبيل التهديد بالقتل على “الفيسبوك” في إدانة مثبتة للطرف المهدد، الأمر الذي يؤكد أن الأمور لا تتجاوز المزاح الثقيل.

وتؤكد الدائرة أن مواصلة هذا الموقع وغيره سياسة التزوير التي تشكل مبرر وجوده سيدفعها إلى اللجوء للقضاء المختص، وتطلب من الرفاق عدم متابعة المواقع المشبوهة.