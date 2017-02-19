وصول لوبن إلى بيروت

وصلت مساء الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة “الجبهة الوطنية” مارين لوبن، في زيارة ستلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس “حزب الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل.

ومن المقرر أن تعقد لوبن مؤتمرا صحافيا الثلثاء عند الواحدة ظهرا في “يخت كلوب” – زيتونة باي.

ويرافق لوبن مدير العلاقات الخارجية لـ”الجبهة الوطنية”، مدير حملتها الإنتخابية البير جامو.