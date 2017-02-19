المكسيك تبحث عن بديل للولايات المتحدة في اتفاق التجارة

أعلن وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديجاراي أن بلاده تسعى لعقد اتفاقيات مع دول أخرى، بسبب تهديد ترامب بفرض ضرائب على الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

وقال فيديجاراي لوسائل الإعلام أثناء وجوده في فرانكفورت في طريق عودته من ميونخ بعد مشاركته في المؤتمر الأمني: “هدفنا الرئيس هو تحقيق مزيد من التقارب بين المكسيك وبقية دول العالم”.

وأضاف: “نحن في لحظة حاسمة، القرارات التي سوف نتخذها خلال الأشهر القليلة المقبلة ربما سوف تحدد كيف ستتعايش المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود القليلة المقبلة”. مشيرا إلي رغبة المكسيك في عقد اتفاقيات تجارية مع البلدان الأوروبية والأرجنتين والبرازيل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن عن خطط لبناء جدار عازل على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك واصفا إياه بـ”الجميل”، وفرض ضرائب على البضائع الواردة من المكسيك، ما أثار غضب المكسيك على المستويين الرسمي والشعبي، وألغي اجتماع بين ترامب ونظيره المكسيكي إنريكي بينا نيتو على خلفية هذه التصريحات، كان مقرراً في نهاية كانون الثاني الماضي.