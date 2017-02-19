أوساط وزارية: تجدد حملة نصرالله على السعودية ودول “الخليجي” استهداف لعون

في أعقاب تجدد حملة “حزب الله” على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، وما صدر عن أمينه العام حسن نصرالله قبل أيام قليلة، تساءلت مصادر وزارية عبر “السياسة”، عن “أبعاد وأهداف عودة نصرالله إلى استهداف المملكة، التي أعلنت عن فتح صفحة جديدة مع لبنان كما أبلغ قادتها وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته الأخيرة إلى الرياض؟”.

وأشارت المصادر إلى أن “العودة إلى تجدد الحملات على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لا يخدم لبنان ولا بأي شكل، وهو استهداف مباشر لرئيس الجمهورية وضربة موجعة لتحركاته الخارجية ومحاولاته إصلاح علاقات لبنان الخارجية التي لا يمكن أن تستقر على أسس ثابتة إذا كانت عرضة للاهتزاز في كل مرة، وبالتالي فإن استمرار تهجم “حزب الله” على الخليجيين يسيء إلى انطلاقة العهد ويمكن أن يؤثر سلبياً كثيراً على مساعي العهد الانفتاح على العالم العربي والدول الصديقة”.