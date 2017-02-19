إدارة “السان جورج” تشكر حاصباني وتؤكد استمرار العمل في معظم الأقسام

صدر عن إدارة مستشفى سان جورج – الحدت البيان الآتي:

“عطفا على بيانها الأول صباح يوم الأحد الواقع في 19/02/2017 حول اندلاع حريق ناتج عن اهمال من أحد المرضى في أحد طوابقها، تعلن مستشفى سان جورج – الحدث عن استمرار اعمالها بشكل طبيعي في معظم الاقسام الطبية على ان تستأنف بقية الاقسام عملها كالمعتاد خلال اليومين القادمين.

وإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم في استيعاب تداعيات هذا الحادث لا سيما نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الصحة الأستاذ غسان حاصباني ممثلا بمدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو.

كما نخص بالشكر كل من:

قيادة الجيش اللبناني.

قوى الأمن الداخلي.

رئيس بلدية الحدث.

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الأستاذ سليمان هارون.

الصليب الاحمر اللبناني.

فوج الاطفاء في اتحاد بلديات الضاحية.

الدفاع المدني للهيئة الصحية الاسلامية”.

“الصحة” تنسق اخلاء المرضى من مستشفى “سان جورج” بتوجيهات من حاصباني