هذه الأطعمة.. تشعرك بالنعاس!

قد نتناول بعض الأطعمة ونشعر بعدها بالاسترخاء وبالنعاس، فنعرض لك في هذا التقرير بعض الأطعمة والمشروبات التي تشعرك بالنعاس، منها:
منتجات الألبان:
كالأجبان الصلبة فهى تؤثر على الاسترخاء، لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم وإضافة الجبن إلى رقائق البسكوت، سوف ينتج تأثيرا أقوى يحفز على النوم والكربوهيدرات تحفز هرمون التربتوفان.
-اللوز:
غنى بمادة التربتوفان والأحماض الأمينية التى تنتج الميلاتونين المعروف بهرمون النوم، كما أن المكسرات تحتوى على الماغنيسيوم الذى يخفف من توتر العضلات ويؤدى إلى الشعور بالنعاس.
-الموز:
يحتوى على السكر والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويحفز هرمون التربتوفان الذى يسبب النعاس.
-عين الجمل:
تحتوى على عنصر ترايبتوفان والميلاتونين، حيث أظهرت الأبحاث أن عين الجمل تزيد من مستوى هرمون النوم مما تجعلك تشعر بالنعاس.
-مشروب البابونج:
يحتوى على الجلايسين والأحماض الأمينية التى لها تأثير مهدئ وخفيف على العضلات والجهاز العصبى.
-سمك السلمون:
الأحماض الموجودة فى سمك السلمون والتونة وغيرها من الأسماك الغنية بالزيوت التى تساعد على إنتاج الميلاتونين، التى تقلل من مستوى هرمونات التوتر فى الدم.