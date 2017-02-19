هذه الأطعمة.. تشعرك بالنعاس!

قد نتناول بعض الأطعمة ونشعر بعدها بالاسترخاء وبالنعاس، فنعرض لك في هذا التقرير بعض الأطعمة والمشروبات التي تشعرك بالنعاس، منها:

منتجات الألبان:

كالأجبان الصلبة فهى تؤثر على الاسترخاء، لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم وإضافة الجبن إلى رقائق البسكوت، سوف ينتج تأثيرا أقوى يحفز على النوم والكربوهيدرات تحفز هرمون التربتوفان.

-اللوز:

غنى بمادة التربتوفان والأحماض الأمينية التى تنتج الميلاتونين المعروف بهرمون النوم، كما أن المكسرات تحتوى على الماغنيسيوم الذى يخفف من توتر العضلات ويؤدى إلى الشعور بالنعاس.

-الموز:

يحتوى على السكر والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويحفز هرمون التربتوفان الذى يسبب النعاس.

-عين الجمل:

تحتوى على عنصر ترايبتوفان والميلاتونين، حيث أظهرت الأبحاث أن عين الجمل تزيد من مستوى هرمون النوم مما تجعلك تشعر بالنعاس.

-مشروب البابونج:

يحتوى على الجلايسين والأحماض الأمينية التى لها تأثير مهدئ وخفيف على العضلات والجهاز العصبى.

-سمك السلمون:

الأحماض الموجودة فى سمك السلمون والتونة وغيرها من الأسماك الغنية بالزيوت التى تساعد على إنتاج الميلاتونين، التى تقلل من مستوى هرمونات التوتر فى الدم.